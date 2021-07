Föhrer Fußballer erfolgreich : Wyker FSV bezwingt Viöl im Kreispokalwettbewerb

Die Fußballer aus Wyk konnten sich bei ihrem ersten Spiel erfolgreich gegen den TSV Doppeleiche aus Viöl durchsetzen.

Wyk/Föhr | Nach monatelanger coronabedingter Zwangspause konnte die erste Fußball-Herrenmannschaft des heimischen FSV am vergangenen Wochenende endlich wieder ihr Können auf dem grünen Rasen zeigen: In Viöl traten sie in einem Spiel der 1. Runde des Kreispokal-Wettbewerbs gegen die Kreisligavertretung des dortigen TSV Doppeleiche an. Weiterlesen: Der Saisonab...

