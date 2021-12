Das Wetter am Wochenende : Es wird kälter: Winterwetter zum zweiten Advent auf Amrum, Föhr und Sylt

Hoffnung auf Sonnenschein am Wochenende besteht laut Meteorologe Kent Heinemann nicht. Dafür könne vereinzelt mit Schneeflocken zu rechnen sein.

Amrum/Föhr/Sylt | Insgesamt sei das Wetter für die Inseln am Wochenende eine „recht unbeständige Angelegenheit“, prognostiziert Meteorologe Kent Heinemann. „Wir stecken in einem Tiefdrucksumpf“, sagt er. Mehrere kleine Tiefdruckgebiete, also ein Tiefdruckkomplex, sorge für graues Wetter am Sonnabend. „Auf Amrum, Sylt und Föhr wird es wahrscheinlich eher nass zugehen...

