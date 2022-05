Zum europäischen Weltladentag : Wyker Weltladen will auf ungleiche Machtverhältnisse und unfaire Preise hinweisen

Auf unfaire Bezahlung von Erzeugern aus der dritten Welt aufmerksam machen. Das will der Aktionstag am 14. Mai, an dem sich auch der Wyker Weltladen beteiligt.

Wyk | Seit 36 Jahren gibt es den „Eine-Welt-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.