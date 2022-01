Keine Biike in Wyk : Biike 2022: Föhr-Land will Corona-bedingt kurzfristig entscheiden

Ob und in welcher Form in diesem Jahr die traditionelle Biike sowohl in Wyk als auch Föhr Land stattfinden wird, bleibt zumindest für das Umland eine kurzfristige Entscheidung. Material wird jedenfalls gesammelt.

Föhr | Das Material für die Wyker Biike wurde dem Schredder zugeführt, als feststand, dass es auch in diesem Jahr kein traditionelles Abbrennen geben wird. „Dass es in Wyk auch in diesem Jahr kein Biikebrennen geben wird, bedauern die Verantwortlichen der Stadt sehr“, heißt es vonseiten der Stadt dazu. Allerdings sei angesichts der auch auf den Inseln hohen Infektionszahlen Vorsicht geboten. „Vor diesem Hintergrund ist es plausibel, auf die Traditionsveranstaltung zu verzichten. Im kommenden Jahr kann die Biike hoffentlich wieder in gewohnter Form stattfinden“, teilte der Pressesprecher des Amts Föhr-Amrum auf Anfrage von shz.de mit. Amtsvorsteherin Heidi Braun äußerte sich auf Nachfrage, wie Föhr Land mit der Biike umgeht in der Art, dass die Inseldörfer zum gemeinsamen Beschluss gekommen seien, zwar Material zu sammeln, ein tatsächliches Abbrennen allerdings an die Entwicklung der Inzidenz gekoppelt sein wird. Einen touristischen Charakter wird das Event in diesem Jahr auf keinen Fall haben. Weiterlesen: Biakebrennen auf Amrum auch 2022 ohne Zuschauer Eher sei man eingeladen, sich auf die eigentliche Tradition zu besinnen: Ursprünglich ist die Biike für Seefahrer entzündet worden, wenn sie nach dem Winter wieder auf Tour gingen und ihre Familien für diese Zeit zurückließen. Ein eher ruhiges, besinnliches Ereignis, welches erst durch expandierenden Tourismus an Eventcharakter gewonnen hat. „Ausschank und große Ansammlungen wird es in keinem Fall geben“, so Braun. „Wann und in welcher Form es in den Inseldörfern zum Entfachen der Biike kommen wird, werden die Gemeinden kurzfristig entscheiden. Dann werden sich bestimmt Freiwillige finden, die Brandwache halten. Ein umsichtiger, bescheidener Umgang mit der eigentlichen Tradition ist jedenfalls angebracht.“ ...

