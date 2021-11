Weihnachtsstimmung trotz Corona : Advent auf Amrum und Föhr: Diese Märkte finden statt – ein Überblick

Auch in diesem Jahr sind Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen nicht so möglich, wie sie es vor der Pandemie war. Einige Events finden unter Corona-Maßnahmen aber dennoch statt.

Amrum/Föhr | Wie schön wäre es, wenn die Advent- und Weihnachtszeit in diesem Jahr wieder „ganz normal“ stattfinden könnte, mit allem was dazu gehört: Gottesdienst, Krippenspiel, Konzerte und Gesänge, Punschtreffen, Familien- und Betriebsweihnachtsfeiern und natürlich mit den beliebten Weihnachtsmärkten, die auf dem Weg zum Fest für die richtige Stimmung sorgen so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.