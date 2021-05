Wegen der Corona-Pandemie : Amrumer Muko-Lauf auch in diesem Jahr nur virtuell

Spenden-Lauf in Nebel einmal anders: Jeder Teilnehmer startet für sich und lädt dann sein Ergebnis hoch.

Nebel/Amrum | Im Jahr 2004 hat die Fachklinik Satteldüne zum ersten Mal ihr Pfingstevent mit dem Amrumer Mukolauf veranstaltet, das seither jedes Jahr am Pfingstwochenede stattfindet – es sei, denn, eine Pandemie kommt dazwischen. Schon 2020 hatte die Veranstaltung wegen der Corona-Regeln abgesagt werden müssen, und das ist auch in diesem Jahr so. Weiterlesen: S...

