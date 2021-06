Amrumer Traditionshotel : Interview: Was Die neuen Besitzer mit dem Norddorfer Hotel Hüttmann vorhaben

Barbara und Peter Kossmann haben den Betrieb an die Sonnenhotel-Gruppe übergeben. Der Stil des Hauses soll erhalten bleiben.

Norddorf/Amrum | Die Sonnenhotel-Gruppe hat das traditionsreiche Hotel Hüttman in Norddorf übernommen. Mit der Sonnenhotel-Gruppe, die zurzeit elf Drei- bis Vier-Sterne Häuser betreibt, übernimmt eine Ferienhotel-Gruppe mit viel Erfahrung den Betrieb der Familie Kossmann. Weiterlesen: Das Hotel Hüttmann in Norddorf wechselt den Besitzer In den 1980-er Jahren leg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.