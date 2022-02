W.D.R. in Nordfriesland : Warum es noch keine Wasserstoff-Fähren nach Föhr gibt

Wie sieht die Fähre der Zukunft aus? Auch bei der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) macht man sich Gedanken, wie man Dagebüll und die Inseln Amrum und Föhr künftig noch klimaschonender ansteuern kann.

Dagebüll/Wyk auf Föhr | Das Umweltmanagement stellt an die Fährgesellschaften im Nationalpark Wattenmeer große Anforderungen, die in den nächsten Jahren noch wachsen werden. „Als Inlandsreederei befindet man sich da in einem engen regulatorischen Netzwerk“, sagt Frederik Erdmann, der lange das Umweltmanagement für die W.D.R. (Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum) geleitet ...

