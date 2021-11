Enorme Nachfrage auf Föhr : Warum die Immobilienpreise rasant steigen und keine Ende in Sicht ist

Föhr wird für Zweitwohnungsbesitzer immer begehrter. Das hat verschiedene Gründe und weckt nicht nur Begeisterung. Schnell fällt das Wort „Versyltung“.

Föhr | Corona, niedrige Zinsen und der Wunsch nach einer sicheren Geldanlage haben die Immobilienpreise auf Föhr in bisher nicht gekannter Höhe steigen lassen: „Die Immobilienpreise sind auf Föhr enorm angezogen. Wir erzielen heute Preise für Immobilien in einer Höhe, die es noch nie zuvor gegeben hat“, sagt Leif Both vom Immobilienbüro Dahler & Company auf ...

