Wahlkampf auf den Inseln : Grünen-Chef Robert Habeck kommt nach Föhr und Amrum

Der Bundesvorsitzende der Grünen geht auf Küstentour. Von Sylt reist er weiter nach Föhr und Amrum. Die Termine.

Föhr/Amrum | Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, kommt im Rahmen einer Küstentour zum Bundestagswahlkampf auch auf die nordfriesischen Inseln. Weiterlesen: Robert Habeck: Eine Art Stammgast Am Montag, 12. Juli, ist er abends bei einer Veranstaltung in Westerland, am Dienstag, 13. Juli, geht es dann weiter nach Amrum und Föhr. Um 13.30 Uhr tritt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.