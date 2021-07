Über Föhrer Musiker : Heimat, Sprache und Identität der Föhrer – Friesische Geschichte in Liedern

Claas Riecken beleuchtet friesische Geschichte anhand von Liedern der Region. Auch die Föhrer Sängerin Norma und die Folkgruppe Kalüün werden erwähnt.

Föhr | Was haben die Föhrer Ernst Martin Dahl, Dr. Volkert Faltings und Norma Schulz gemeinsam? Nicht gewusst? Alle drei finden sich wieder in dem Buch „Nordfriesische Geschichte in Liedern“, das nordfriesische Geschichte und Geschichten über seinen musikalischen Zugang auf sehr interessante Art und Weise näher bringt. Es ist das erste Buch einer Reihe, das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.