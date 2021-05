Ehemals nach Föhr und Amrum : Alte Uthlande-Fähre wird in der Türkei abgewrackt

30 Jahre war die Uthlande IV aus der Husumer Schiffswerft auf der Nordsee unterwegs – jetzt findet sie ihr Ende auf einem türkischen Schiffsfriedhof.

Wyk/Aliağa | Ihre glänzenden Tage waren längst vorbei, nun sind die letzten Tage der Fähre „Uthlande IV“ endgültig gezählt. Laut Marinetraffic, einer Webseite für Schiffsortung in Echtzeit, liegt das Schiff seit knapp zwei Wochen im Hafen der türkischen Stadt Aliağa, nördlich von Izmir an der Westküste am Mittelmeer. Ihr letztes Signal sendete die „Lady Carolin...

