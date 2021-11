Zum Jahreswechsel auf Föhr : Neujahrsschwimmen, Festmeile und Livemusik: So soll Silvester ablaufen

Aktuell sieht es so aus, als könne die Festmeile am Sandwall in diesem Dezember wieder stattfinden. FTG-Chef Jochen Gemeinhardt über den aktuellen Planungsstand.

Wyk | „Wir haben Genehmigungen beantragt und auch bekommen“, sagt Jochen Gemeinhardt, Geschäftsführer der Föhr Tourismus GmbH (FTG). Was er damit sagen will: In diesem Jahr wird es wieder eine Festmeile am Sandwall geben. Von Sonnabend, 17. Dezember, bis Montag, 3. Januar, werden verschiedene Schausteller dort zugegen sein und ihre Stände von 11 bis 22 Uhr ...

