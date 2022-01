Gerüchte über Bauverzögerung : Tiefbauamt Föhr: So läuft der Umbau der Großen Straße in Wyk

Die Große Straße in Wyk auf Föhr wird umgebaut. Ende Mai soll sie fertig sein. Doch machen Gerüchte über eine Verzögerung die Runde.

Wyk auf Föhr | Der Zeitplan für den Umbau der Großen Straße in Wyk auf Föhr steht weiterhin. „Wir halten an dem Zeitplan fest“, betont Thomas Pielke vom Tiefbauamt auf Anfrage von shz.de. Bedeutet: Am 28. Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dabei macht rund um die Baustelle das Gerücht die Runde, dass die Arbeiten erst im Juni, möglicherweise im Juli abgesch...

