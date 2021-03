Kostenloser Covid-19-Schnelltest : Informations-Chaos um Corona-Testzentren auf Föhr

Der Kreis hat eine Arztpraxis und eine Apotheke in Wyk als Testzentrum genannt. Beide erfuhren davon aus der Zeitung.

Wyk/Föhr | Die Insel-Apotheke und die Praxis von Dr. Christoph Meyer-Schillhorn würden auf Föhr die kostenlosen Corona-Schnelltests anbieten, die seit Montag jeder Bürger vornehmen lassen kann. So stand es in einer Mitteilung des Kreises Nordfriesland und so war es dann auch bereits am Sonntag auf shz.de zu lesen und stand am Montag in der gedruckten Ausgabe unse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.