Bäcker-Aktion in Corona-Zeiten : Über 1000 Quarkbällchen wurden an Föhrer „Alltagshelden“ verteilt

Mit der Aktion „Alltagshelden“ zeigen Bäckereien in Norddeutschland ihre Solidarität in Pandemiezeiten.

Wrixum/Föhr | „Es sind furchtbare Zeiten, viel Schlimmes ist passiert“, sagt Stephan Neukirch von Bäcker Hansen auf Föhr. Der Wrixumer Betrieb sei der einzige auf Föhr, der sich an der Aktion „Quarkbällchen für Alltagshelden“ der Bäckerei-Innungen beteilige, sagt Neukirch. Danke sagen an all diejenigen, die für die Menschen in der Corona-Pandemie im Einsatz sind, l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.