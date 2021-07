Trotz der Corona-Beschränkungen : Fröhliches Ferienprojekt für Amrumer Kinder

Wegen der Pandemie war die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Organisatoren sehen Bedarf an einem Hort auf der Insel.

Amrum | Eltern auf dem Festland verreisen mit ihren Kindern in den Sommerferien oder unternehmen mit ihnen Ausflüge, Eltern auf den Nordseeinseln müssen im Sommer oft hart arbeiten und haben wenig Zeit für ihren Nachwuchs. Seit einigen Jahren gibt es deshalb für Amrumer Kinder das Amrumer Ferienprojekt (AFP), doch auch das stand in diesem Jahr, wie so vieles,...

