Masken- und Testpflicht : Diese Corona-Regeln gelten jetzt auf Föhr und Amrum – bis zum 2. April

Die Masken- und Testpflicht bleibt noch in weiten Teilen bis zum 2. April in Schleswig-Holstein bestehen. Eine Ausnahme gibt es für Schulen. Die Corona-Regeln im Überblick.

Föhr/Amrum | Viele Corona-Regeln sind seit dem 19. März in Schleswig-Holstein aufgehoben. Allerdings nutzt das Land SH die Übergangsregelung mit Masken- und Testpflicht in bestimmten Bereichen. Diese Corona-Regeln gelten seit dem 19. März zunächst bis zum 2. April auch auf den nordfriesischen Inseln: Maskenpflicht gilt: Bei Veranstaltungen in Innenräumen m...

