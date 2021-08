Trotz der Corona-Bestimmungen : Anspruchsvoller Konzertsommer im Nieblumer Friesendom

Wegen der Pandemie gibt es viele Unwägbarkeiten. Trotzdem hat Nieblums Kirchenmusikerin Birgit Wildeman wieder viele Künstler für ihre Sommerkonzerte engagiert.

Nieblum/Föhr | Die gute Nachricht gleich vorweg: die Hamburger Elbtonal Percussion wird auch in diesem Jahr im Nieblumer Friesendom auftreten – alllen Corona-Widrigkeiten zum Trotz. Am Montag, 9. August, um 20 Uhr findet das Konzert mit den Schlagwerkern statt, das auf der Insel längst zur Kult-Veranstaltung geworden ist. „Das ist bereits das 18. Jahr in Folge, dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.