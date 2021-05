Modellregion Nordfriesland : Apotheker auf Föhr und Amrum: „Wir werden mit Testanfragen überrannt“

Wyk ist von unabgesagten Termine und vielen Nachfragen deutlich betroffener als die ländlichen Zentren und Amrum.

Wyk | Ein junges Pärchen kommt ins Feuerwehrgerätehaus in Nieblum, in Schutzanzug, FFP2-Maske und Schutzbrille kommt ein Mann auf sie zu. Moritz Seidewinkel, Mitarbeiter der Corona-Teststation von „Best Corona Solutions“ in Nieblum, begrüßt die beiden, die Frau zückt ihr Smartphone und hält es vor eine Kamera – beide sind angemeldet, kaum dass sie zehn Seku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.