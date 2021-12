Corona-Tests : Kurz vor Weihnachten: Nur noch zwei Testzentren auf Föhr – reicht das?

Nachdem der Testpoint am Rathausplatz geschlossen wurde, gibt es nur noch zwei Corona-Testzentren auf Föhr. Bei „Test the North“ sei man bereit, die Öffnungszeiten zu verlängern.

Föhr | Testungen könnten künftig wieder vermehrt vonnöten sein, ist die 2G-Plus-Regel doch durchaus eine Option, die in der kommenden Bund-Länder-Konferenz am 15. Dezember diskutiert werden soll. Hinzu kommt eine verschärfte 2G-Regel in Clubs und Diskotheken sowie in Beherbergungsbetrieben. So soll in Clubs und Diskotheken ab dem 15. Dezember zusätzlich zum ...

