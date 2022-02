Anlegemanöver mit Folgen : Sturm Nadia: Taucher bergen Stahlpoller im Amrumer Hafen

Eine WDR-Fähre rammt beim Anlegemanöver im Sturm einen Stahlpoller im Hafen von Wittdün. Der knickt weg, versinkt und wird zu einem gefährlichen Unterwasser-Hindernis. Das ruft Spezial-Taucher auf den Plan.

Wittdün | Als am vergangenen Wochenende das Sturmtief Nadia über Norddeutschland hinweg zog, wurden teilweise die Fährverbindungen an Nord- und Ostseeküste aufgrund des hohen Wasserstandes und des stürmischen Windes unterbrochen. Auch einige Abfahrten der Wyker Dampfschiffsreederei waren betroffen. Bei orkanartigem Sturm sind besonders die An- und Ablegemanöver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.