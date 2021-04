Bestellungen möglich : Zum Start der Modellregion: Amrumer Supermärkte bleiben am 1. und 2. Mai geschlossen

Lebensmittel kann man am Wochenende auf Amrum nicht einkaufen - doch die Supermärkte bieten einen Lieferdienst an.

Amrum | Im Kreis Nordfriesland ist für das kommende Wochenende die Bäderregelung außer Kraft gesetzt. Das bedeutet, dass am Samstag, 1.Mai, und Sonntag, 2. Mai alle Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte nicht öffnen dürfen. Die Maßnahme soll dazu dienen, den Tagestourismus in den größeren Städten zu reduzieren. Man möchte verhindern, dass am Feiertag und am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.