Südstrand-Open-Air in Wyk : Großes Staraufgebot auf der kleinen Insel Föhr

Vom 10. bis 14. August findet die Konzertreihe in Wyk statt. Unter anderem treten Stefan Gwildis, Kelvin Jones und Glasperlenspiel auf.

Wyk/Föhr | Der Countdown für das Südstrand-Open–Air, das vom 10. bis 14. August auf dem Upstalsboom-Hotelgelände an der Gmelinstraße stattfindet, läuft. Insgesamt gibt es zehn Konzerte mit bekannten Musikern. Konzertbesucher vom Festland können nach den Veranstaltungen am späten Abend noch mit dem Adler-Katamaran zurückfahren, so dass auch Tagesausflügler das Op...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.