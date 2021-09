Sturmtief Yogi auf den Inseln : Orkanartige Böen auf Amrum und Föhr – so war die Nacht für Polizei und Feuerwehr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Mittwoch eine amtliche Warnung vor orkanartigen Böen für die gesamte Westküste herausgegeben. Bis auf kleinere Einsätze waren Amrum und Föhr jedoch verschont geblieben.

Föhr/Amrum | Laub auf den Straßen und in den Eingängen der Häuser, vereinzelt umgekippte Mülltonnen und Stühle, die von den Gehwegen vor den Cafés auf die Straßen geweht worden waren, zeugten am Donnerstagmorgen von Sturmtief Yogi. Der Sturm, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über die Inseln gezogen war, hatte sich wohl schlimmer angehört, als er war. D...

