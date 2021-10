Sturm „Ignaz“ über Föhr und Amrum : Straße zum Wyker Hafen wird leicht überflutet

Der Herbststurm „Ignaz“ fiel auf den Inseln moderat aus. Die angekündigte Sturmflut sorgte lediglich auf der Fischmarktkaje für nasse Füße.

Wyk/Föhr | Während Herbststurm „Ignaz“ in anderen Regionen Verwüstungen anrichtete, bleib es auf Föhr und Amrum bei einem „Stürmchen“. Weiterlesen: Hochwasser bietet Urlaubern Fotomotive Wir mussten nicht einen Ast von der Straße holen. Zwar fegten am Donnerstag heftige Böen über die Inseln, beim Gewitter am späten Mittwochabend war der Wyker Fährhafe...

