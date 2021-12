Corona-Regeln verschärft : 2G – jetzt 2G-Plus? Das sagen Hoteliers und Vermieter von Amrum und Föhr

In zwei Wochen gilt in Beherbergungsbetreiben in Schleswig-Holstein 2G-Plus; seit zwei Wochen gilt bereits die 2G-Regel. Wie Amrumer und Föhrer Hotels die Regelung bewerten.

Amrum/Föhr | Ab dem 15. Dezember gilt 2G-Plus in Beherbergungsstätten in Schleswig-Holstein, wie Ministerpräsident Daniel Günther am Donnerstag verkündete. Dann nämlich tritt eine neue Landesverordnung in Kraft, die diese Regelungen beinhalten soll. Bereits seit dem 22. November gilt, dass Hotels oder Vermietagenturen nur noch Gäste beherbergen dürfen, die nach...

