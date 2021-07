Stefan Gwildis auf Amrum : Nach langer Corona-Pause gab der Künstler sein erstes Konzert

Nach eineinhalb Jahren wieder auf der Bühne: Der Sänger genoss das Open-Air-Konzert in Süddorf genauso wie sein Publikum.

Amrum | Für viele Insulaner und Touristen war es eines der diesjährigen Konzert-Highlights auf Amrum: „Stefan Gwildis zu dritt“. Der Hamburger war bereits zum vierten Mal, immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen, auf Amrum. Dieses Mal wurde er von Tobias Neumann am Piano und Hagen Kuhr am Cello begleitet. Das Konzert fand im Süddorfer Gewerbegebiet, auf...

