Urlaub mit Kindern : Mit Übersichtskarte: Hier gibt es die schönsten Spielplätze auf Föhr

Schaukeln, Rutschen, Seilbahn fahren: Auf der Insel können sich Groß und Klein auf mehr als einem Spielplatz austoben. Wir haben sie aufgelistet und die schönsten besucht.

Föhr | Ein Mädchen erklimmt die Kletterburg, ein Junge springt gemeinsam mit seinem Freund von der Schaukel und landet im Sand, das Karussell dreht sich so schnell dass die kleinen Passagiere lieber erstmal Pause machen: Szenen wie diese sind wohl auf so gut wie jedem Spielplatz in der Republik zu finden. Weiterlesen: Schaukeln, wippen, buddeln: Tipps für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.