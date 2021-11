Uniformierte unterwegs : Soldaten sammeln auf Föhr für die Kriegsgräberfürsorge

Pandemiebedingt musste zwar auf Spendensammeln während der Überfahrt verzichtet werden. Auf Föhr angekommen, konnten die Soldaten jedoch um Spenden bitten.

Wyk | Soldaten der Einheit Fernmeldeaufklärungszentrale des Bataillons Elektronische Kampfführung 911 aus der Südtondern-Kaserne in Stadum haben am Montag für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Wyker Innenstadt und in Einkaufsmärkten gesammelt. Wie schon im Vorjahr war angesichts der Corona-Pandemie auf das Bitten um Spenden während der Über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.