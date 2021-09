Dank der Modellregion : Ferienvermietung entwickelt eigene Software für Kontrolle von Corona-Tests

Rolf und Robert Weber sind im Frühjahr kreativ geworden – und profitieren sowie über 200 andere Nutzer noch heute davon. Sie haben eine Software entwickeln lassen, die die Kontrolle von Testnachweisen vereinfacht.

Wyk | Als Mitte April feststand, dass Amrum und Föhr Modellregion werden, setzte Robert Weber sich gemeinsam mit seinem Vater, von dem er zu Beginn des Jahres die Ferien auf Föhr GmbH – eine in Wyk ansässige Ferienvermietung – übernommen hatte, an einen Tisch. Eine Lösung musste her, denn die Vorgaben, um als Vermiet-Agentur an der Modellregion teilzunehmen...

