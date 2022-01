Bildergalerie : So hat sich Sturmtief „Nadia“ am Wochenende auf Föhr und Amrum ausgetobt

Das Wochenende auf Föhr und Amrum stand ganz im Zeichen der Power von Sturmtief „Nadia“. Welche Spuren der Sturm auf den Inseln hinterlassen hat, zeigen unsere Bilder.

Föhr/Amrum | Sturmtief „Nadia“ ist am Wochenende über Föhr und Amrum hinweggezogen – mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Stundenkilometern. Einsatzkräfte auf den Inseln hatten etwas zu tun. Der Fährverkehr von Dagebüll aus auf die Inseln kam zeitweise zum Erliegen. Wie gewaltig die Kraft von „Nadia“ war, beweisen unsere folgenden Bilder. Weiterlesen: Sturmtief „Nadia“ über SH: Jetzt droht Sturmflut-Gefahr an der Ostsee So war der Fähranleger Wittdün auf Amrum am Wochenende teils komplett von den Fluten überspült. Weiterlesen: Nadia sorgt für Feuerwehr-Einsätze und Fährausfälle Die Strände auf Amrum wurden durch die Fluten an manchen Stellen zeitweise komplett überspült. Wie zum Beispiel in Norddorf. Ein Spektakel für die Lütten: Überflutungen in Nebel auf Amrum. Auch auf Föhr hinterließ Sturmtief „Nadia“ deutliche Spuren. Zwischen Midlum und Oevernum wurde eine Vogelbeere durch die Kräfte des Sturms umgerissen. In Wyk auf Föhr waren auch am Sonntag noch die Stöpen geschlossen. Davor liegen noch immer Sandsäcke. ...

