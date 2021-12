Olympic auf Föhr : Disco mit eigenem Testzentrum: Weihnachts- und Silvesterfeier unter 2G-Plus

In Bars und Discos gilt derzeit 2G-Plus: Olympic-Geschäftsführer Uwe Kuhn hat sich nun in Kooperation mit der Föhrer Hafen-Apotheke ein Testzentrum direkt vor seinen Laden geholt, so dass die Besucher seiner Partys mitten in der Nacht getestet werden können.

Wyk auf Föhr | Uwe Kuhn ist froh, dass er das Olympic weiter auflassen darf, jetzt halt unter 2G-Plus-Bedingungen. Am 18., 25. und 31. Dezember kann bei ihm gefeiert werden – und zwar taufrisch getestet: Mitarbeiter der Hafen-Apotheke werden die Disco-Besucher zwischen 23 und 1.30 Uhr in einem Testcenter direkt vor dem Olympic abstreichen. Termine können am jeweilig...

