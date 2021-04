Serie „Oner üs“ : Pastor Martin Segschneider: „Mir ist Amrum zur zweiten Heimat geworden“

Auf Amrum kennt jeder jeden? Stimmt nur fast. In unserer Porträtserie stellen wir Insulaner vor.

Amrum | Martin Segschneider, Pastor im Ruhestand, erzählt: Nach Amrum zogen wir am 23. Januar 1975. Es stürmte, regnete und gewitterte, als wir mit der Fähre übersetzten. In Nieblum schlug der Blitz in die St.-Johannis-Kirche ein und auf der alten Wittdüner Brücke schlug das Wasser von unten durch die Plankenritzen und spritzte auf die Fahrbahn. Wir kamen mit ...

