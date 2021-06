Erdbeeren pflücken auf Föhr : Wegen der Mai-Kälte: Später Saisonstart 2021 auf dem Erdbeerhof Nielsen

Seit mehr als 25 Jahren baut Familie Nielsen in Borgsum Erdbeeren an.

Borgsum/Föhr | Sie heißen „Sonata“, „Honeoye“, „Elsanta“ oder „Kimberly“, sind knallrot, fruchtig-süß und zergehen auf der Zunge: Erdbeeren. „‚Korona‘ ist die allerbeste Sorte“, sagt Gisela Nielsen vom Erdbeerhof Nielsen in Borgsum und lacht. „Die ist am süßesten und saftigsten.“ Das hat auch seine Nachteile: Diese Sorte muss gleich am Tag der Ernte gegessen oder ve...

