Tourismus auf Amrum und Föhr : Saison 2022: Amrum und Föhr trotz Corona gut gebucht?

Die Nebensaison wird in Schleswig-Holstein immer wichtiger. Das zeigt sich an den Buchungszahlen vom November 2021. Was heißt das für die Saison 2022 auf Amrum und Föhr?

Amrum/Föhr | Die Nebensaison gewinne an Bedeutung, teilt die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein mit. Wie das Statistikamt Nord aktuell ermittelt hat, habe es im vergangenen November „ungewöhnlich viele Übernachtungen für einen November“ gegeben. Dabei berücksichtigt wurden Beherbergungsbetriebe ab zehn Betten: Hier seien im November 2021 in Schleswig-Holstein ga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.