Sachbeschädigung auf Amrum : In Nebel wurden an auswärtigen Autos Reifen zerstochen

Der Polizei wurden mehrere Fälle gemeldet. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Nebel/Amrum | Am Dienstag, 30. März, meldete sich ein Anrufer wegen einer Sachbeschädigung an seinem Pkw bei der Einsatzleitstelle der Polizei. Wie die Polizeistation in Nebel jetzt mitteilt, hat ein unbekannter Täter einen Reifen des Geschädigten offensichtlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Weiterlesen: Randalierer richten Schaden in Wittdün an...

