Mahnwache am Sonntag in Wyk : Krieg in der Ukraine – Föhr zeigt sich solidarisch

Nachdem am Donnerstagmorgen der Kriegsbeginn in der Ukraine bekannt wurde, fanden bereits am Donnerstag und Freitag zahlreiche Mahnwachen und Demonstrationen in ganz Europa statt. Auch Föhr schließt sich an.

Wyk | Russland ist in die Ukraine einmarschiert, der ukrainische Präsident Selenskyi hatte am Donnerstagmorgen bereits den Kriegszustand ausgerufen. Raketenangriffe auf militärische Ziele folgten – keine 24 Stunden später erstreckten sich die Kämpfe über das ganze Land. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerk, mit Stand vom 25. Februar, sind bereits 100.00...

