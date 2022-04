Soziales Engagement : Rotary Club Föhr unterstützt Uganda-Projekt der Föhrerin Runa Reck

Der Verein konnte in den vergangenen zwei Jahren insgesamt über 50.000 Euro an Spenden sammeln und so wichtige Projekte fördern und Menschen in Not helfen.

Föhr | Corona hat dem Hilfeverein des Rotary Clubs auf Föhr nicht nur die Veranstaltungen für die Sammlung von Spenden vermasselt, es verhinderte auch die Durchführung der Jahreshauptversammlung des Vereins im letzten Jahr, so dass auf der diesjährigen Versammlung am 29. März zwei Jahre Rückblick anstanden. Weiterlesen: Nachfolge für Jörn Harder: Jan Beck...

