Gefahr für Auto- und Radfahrer : Wyker Straßen werden mit Rollsplitt ausgebessert

Die Arbeiten im Stadtgebiet Wyk dauern etwa drei Wochen. Rad- und Autofahrer sind zur Vorsicht angehalten.

Wyk/Föhr | Sofern die Witterung es zulässt, beginnen in der kommenden Woche die jährlichen Splitt-Arbeiten auf den Wyker Straßen. Die Maßnahme soll in circa drei Wochen abgeschlossen sein. Gefahr durch aufgewirbelten Splitt Das Bauamt des Amtes Föhr-Amrum bittet Auto- und Fahrradfahrer in dieser Zeit um erhöhte Vorsicht. „Von den Fahrzeugen aufgewirbelter ...

