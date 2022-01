Personalwechsel bei der FTG : Roberto Caso übernimmt die Veranstaltungsleitung für die Insel Föhr

Der 27-jährige gebürtige Föhrer will neue Ideen und Konzepte für Veranstaltungen auf der Insel entwickeln und „zu einem besseren Miteinander auf der Insel beitragen“.

Föhr | Roberto Caso übernimmt zum 1. Februar die Veranstaltungsleitung der Föhr Tourismus GmbH (FTG). Das hat die FTG mitgeteilt. Caso war bislang Mitarbeiter im FTG-Veranstaltungsteam und folgt auf Andreas Miler, der die FTG Ende 2021 verlassen hat. Zu Casos künftigen Aufgaben gehören neben der Leitung des Veranstaltungszentrums am Sandwall auch die Entwicklung neuer Konzepte für Veranstaltungen auf der Insel Föhr. Weiterlesen: Längst kein Alte-Leute-Hobby mehr: Schrebergarten-Boom auf Föhr „Veranstaltungen sind gerade kein leichtes Thema – weder auf Föhr noch anderswo“, so Caso. „Umso mehr freue ich mich auf diese Herausforderung und darauf, neue Ideen und Konzepte für Veranstaltungen auf der Insel zu entwickeln und umzusetzen – auch im engen Austausch mit den Föhrerinnen und Föhrern, mit altbekannten und neuen Gesichtern.“ Wir wollen zu einem besseren Miteinander auf der Insel beitragen. Der 27-Jährige schätzt auf Föhr besonders die vielen Gruppen und Vereine und ihr Engagement für Insulaner aller Altersgruppen. Auch die FTG wolle künftig mehr Angebote für die lokale Bevölkerung schaffen. Bereits in den letzten Jahren habe man sich mit Initiativen wie der Föhrer Schatzsuche oder Konzerten unserer lokalen Künstler vorrangig an die Menschen auf der Insel gewendet. „Aber auch Veranstaltungen wie der Wyker Stadtlauf, das White Dinner oder die Föhrer Lichterwoche sind nicht nur bei Gästen, sondern auch bei den Insulanerinnen und Insulanern gut angekommen“, so Caso. „Wir wollen zu einem besseren Miteinander auf der Insel beitragen – dazu gehört es auch, vielfältige Möglichkeiten zum Zusammenkommen und gemeinsamen Erleben zu schaffen.“ Deshalb stelle man bei der FTG Gewohntes auf den Prüfstand und denke in alle Richtungen, um ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm anbieten zu können, das Gäste und Insulaner anspricht. Dem FTG-Geschäftsleiter Jochen Gemeinhardt war es wichtig, dass ein Insulaner die Leitung der Veranstaltungsabteilung übernimmt: „Roberto Caso ist nah dran an den Menschen, die hier leben und arbeiten. Gemeinsam mit seinen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen wird er tolle Veranstaltungen auf Föhr organisieren.“ Weiterlesen: Warum so wenig junge Menschen auf Föhr politisch aktiv sind Das Team rund um Caso sucht aktuell Unterstützung: Noch bis zum 16. Februar ist eine Bewerbung auf Casos bisherige Stelle als Veranstaltungsmitarbeiter möglich. Weitere Infos dazu finden Interessierte unter www.foehr.de/jobs. Zur Person: Roberto Caso ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.