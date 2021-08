Großalarm auf Föhr : Rettungskräfte suchen vor der Wyker Küste nach einer im Wasser treibenden Person

Mehrere Boote und ein Hubschrauber suchten das Meer ab. Dann war klar: Die „Person“ war nur ein blauer Müllsack.

Wyk/Föhr | Großalarm am Sonntagmittag gegen 13 Uhr in Wyk: Über eine Stunde wurde mit einem riesigen Aufgebot an Rettungskräften nach einer Person gesucht, die im Wasser treiben sollte. Zum Glück entpuppte sich der vermeintliche Notfall dann als Fehlalarm. Weiterlesen: Ein Tag mit den Rettungsschwimmern der DLRG in Wyk Der Einsatzleiter der Wyker Feuerwehr...

