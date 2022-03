Sterne-Restaurants auf Föhr : Guide Michelin: Wie René Dittrich den Stern des „Alt Wyk“ verteidigt

Auf der Nordseeinsel können Gourmets weiterhin in einem Sterne-Restaurants essen. Das sagt der Inhaber des „Alt Wyk“ zur Auszeichnung des „Guide Michelin 2022“ am Mittwoch in Hamburg.

Föhr/Hamburg | Auf Föhr kann man auch künftig in einem Sterne-Restaurants gut Essen gehen. Das „Alt Wyk“ konnte seinen Stern erneut verteidigen. 2013 war das Haus in Wyk zum ersten Mal ausgezeichnet worden. Am Mittwoch war die Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin 2022“ in Hamburg vorgestellt worden. Insgesamt führt der Guide in diesem Jahr in De...

