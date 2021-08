Tourismus auf der Insel : Kritik von Föhrer Reinigungsfirma: Zu viele Bettenwechsel am Wochenende

Föhr lebt vom Tourismus – und ächzt teilweise darunter. Verborgen im Hintergrund halten unter anderem Putzkräfte die Insel am Laufen. shz.de hat mit einem Unternehmer in der Branche gesprochen.

Föhr | Schwer beladen mit Ikea-Tüten voller Bettwäsche und Handtüchern in der einen, Feudeln und eimerweise Putzmittel in der anderen sieht man sie zeitweise über die Insel ziehen. Wie Phantome tauchen sie auf – im Zick-Zack von einem Objekt zum nächsten in der Wyker Fußgängerzone, in Nieblum vor den großen Ferienhäusern, an Pensionen in Utersum – insbesonde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.