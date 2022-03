Sachbeschädigung : Reifenstecher in Wyk auf Föhr unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Insgesamt wurden in der Nacht auf Montag an 15 Autos die Reifen zerstochen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Wyk auf Föhr | In der Nacht von Sonntag auf Montag, 28. März, wurden in Wyk an insgesamt 15 Autos die Reifen zerstochen. Das hat die Polizeidirektion Flensburg mitgeteilt. Die Polizeizentralstation auf Föhr habe die Ermittlungen aufgenommen. Auch interessant: Vandalismus im Toilettenhaus: Polizei hat Täter auf Föhr ermittelt Der Polizei zufolge wurde am Fähran...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.