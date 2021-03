Auf Amrum : Randalierer richten Schaden in Wittdün an

In der Nacht zum Sonntag gab es an verschiedenen Orten in der Gemeinde Sachbeschädigungen. Der Bürgermeister hofft auf Zeugen.

Wittdün/Amrum | Eine böse Überraschung gab es für die Gemeinde Wittdün. Mitarbeiter des Bauhofes hatten Bürgermeister Heiko Müller benachrichtigt, dass in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag Randalierer, insbesondere im Bereich des Wriakhörnsees, hohen Sachschaden verursacht hatten. Herausgerissene und zerbrochene Beschilderung, umgestürzte Bänke, abgerissene Müllbeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.