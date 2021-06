Straßenverkehr auf Amrum : Damit Radfahrer und der Inselkindergarten nicht aneinandergeraten: Bitte klingeln!

In diesen Wochen ist der Inselkindergartens oft in der Natur unterwegs. Vorbeischleichende Radfahrer erschrecken die Kinder häufig – dabei gibt es eine einfache Lösung.

Nebel/Amrum | Sommerzeit ist die Zeit der Naturwochen im Inselkindergarten. Täglich sind die Mädchen und Jungen mit ihren Erzieherinnen in Amrums Natur unterwegs. Dabei begegnen die Gruppen neben Fußgängern auch Radfahrern – was zum Problem werden kann. Weiterlesen: Die Kinder des Inselkindergartens Amrum pflanzen Hochbeete an „Es ist uns zunehmend aufgef...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.