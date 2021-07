Kunstprojekt am Wyker Sandwall : Was ist Kunst? QR-Codes am Föhrer Musikpavillon geben die Antwort

Der Föhrer Künstler Andreas Petzold hat die Frontfläche des Konzertsaals mit QR-Codes beklebt. Diese führen zu Joseph Beuys oder Vincent van Gogh, die den Kunstbegriff definieren.

Föhr | „Ich gehe diesmal der Frage nach, was Kunst grundsätzlich ist“, erzählt der Föhrer Künstler Andreas Petzold von seinem neuesten Projekt. In großen Lettern steht die Frage „Was ist Kunst?“ deutlich sichtbar in den Fenstern des Musikpavillon am Sandwall. „Die Antwort ist so offen, wie einfach! Oder auch nicht!“, findet Petzold. Er zitiert Wikipedia: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.