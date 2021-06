Deutschland im Achtelfinale : Kleines Public-Viewing zur Fußball-EM 2021 im „Glaube Liebe Hoffnung“ in Wyk

In der Hafenkneipe auf Föhr kamen am Mittwochabend zum EM-Spiel der deutschen Elf einige Fußballbegeisterte zusammen.

Wyk/Föhr | Diskussionen um zu viele Fans in Stadien, der UEFA-Eklat um die Regenbogenfarben und jede Menge Eigentore: Es ist eine besondere Fußball-EM 2020, ausgetragen im Jahr 2021. Das alles konnte die Stimmung beim kleinen gemeinsamen Public-Viewing in der Seefahrerkneipe „Glaube Liebe Hoffnung“ in der Hafenstraße 28 am Mittwochabend nicht drücken. Weiterl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.