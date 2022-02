Alfred-Wegner-Institut : Forschungsprojekt an der Nordsee: Wie viel Mikroplastik ist im Föhrer Sand?

Das Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven will herausfinden, wie hoch das Ausmaß der Verschmutzung des Sandes ist. Dafür werden neben Föhr auch auf Amrum, Sylt, St. Peter Ording und Westerhever Proben entnommen.

Föhr/Amrum/Sylt/St. Peter Ording/Westerhever | Die letzte Sturmflut hat nicht nur für Land- und Sandverluste gesorgt, sondern diversen Plastikmüll an den Spülsaum des Föhrer Strands geschwemmt: Die Küste ist voller Seilstücke, Verpackungen und sonstigen Plastikteilchen. Doch wie viel Mikroplastik gelangt aus diesen Fundstücken in die Strände an der Nordsee? Dieser Frage geht ein Forschungsproje...

